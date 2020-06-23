Финансы
Общественная служба новостейВ России размер материнского капитала на первенца может вырасти
Размер материнского капитала на первенца в России собираются повысить с 466 617 рублей до 524 881 в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
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Из проекта следует, что в 2021 году материнский капитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля, в 2022 году на первого - 504 693 рубля и на второго - 666 933 рубля, в 2023 году на первого ребенка - 524 881 рубль, на второго - 693 610 рублей.РИА Новости02:31
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