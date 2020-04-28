Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

с чего всё началось

Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Так, максимальный размер штрафа за оскорбление для граждан может увеличиться в 2 раза: с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза

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