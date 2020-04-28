Общество

РБКРБКСМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
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с чего всё началось

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).
ТАСС11:32

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За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

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URA.Ru17:07

Раскрыт размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Lenta.ru16:25

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Известия16:04

СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

РБК18:19

Размер штрафа за оскорбления в интернете может составить до 10 тыс. рублей

Газета.Ru16:41

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

ТАСС11:32
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