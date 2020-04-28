Общество
Газета.RuВ России размер штрафа за оскорбления может вырасти в 2 раза
Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Так, максимальный размер штрафа за оскорбление для граждан может увеличиться в 2 раза: с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
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Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).ТАССвчера в 11:32
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За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
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