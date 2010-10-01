Общество
Вести.RuВ России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.
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с чего всё началось
До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».Коммерсантъвчера в 18:38
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Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест
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