До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».

с чего всё началось

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.

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