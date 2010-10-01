Общество

Вести.RuВести.RuВ России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.
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с чего всё началось

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъвчера в 18:38

Подробнее о событии

Новые российские автомобили оснастят алкозамками

НТВвчера в 19:50

Министерство промышленности и торговли до конца года может разработать концепцию внедрения алкозамков

Эхо Москвывчера в 22:08

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Вести.Ruвчера в 20:20

Минпромторг займётся массовым внедрением алкозамков

News.ruвчера в 19:54

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового использования алкозамков

ТАСС00:59

Найден способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

URA.Ruвчера в 19:27

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

Коммерсантъвчера в 18:38
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Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
2
Происшествия

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Lenta.ru 01:39
1
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Единоборства

В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи

UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 00:03
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Происшествия

В Красноярске пенсионерка незаконно заработала 24 миллиона

В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
Городские новости. Красноярск 00:14
2
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Общество

Суд снял блокирующий сделку Собчак арест с крабовых компаний

Московский Комсомолец вчера в 23:52
8
Наука

Учеными использован гидрогель для имитации памяти

Специалистам из Университета Хоккайдо удалось сымитировать функцию динамической памяти мозга при помощи гидрогеля.
Live24 вчера в 06:28
3
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
79
Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
9
Здоровье

Медики Приморья получат 420 млн рублей в качестве довыплат

Около 7 тыс. медиков получат доплату за борьбу с пандемией коронавируса за июль и август, на данную цель выделено 420 млн рублей.
RT на русском 00:38
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
8
Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
56
Политика

Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Крыму

Украина направила письмо генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе по случаю дня Военно-морского флота (ВМФ), передает "Укринформ".
Газета.Ru 00:36
141
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Общество

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест

Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста.
РБК 01:24
11
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Культура

Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь вчера в 12:37
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 27 июля в 05:39
4
Происшествия

По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов

Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
15
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
15
Футбол

«Ахмат» после назначения Талалаева расстался с тремя футболистами

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила об уходе из клуба трех футболистов.
ProstoProSport вчера в 17:28
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
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Экономика

Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников

Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, чтобы человек был уверен, что находится в "большой игре", рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.
РИА Новости вчера в 20:33
Как работают Яндекс.Новости?
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