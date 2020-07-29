В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.