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Вести.Ru
Вести.Ru

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

До 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели».
Коммерсантъ18:38
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Московский Комсомолец

В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили

Московский Комсомолец22:48
Коммерсантъ

Перспектива появления алкозамков в российских автомобилях не за горами

Коммерсантъ18:38
Вести.Ru

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Вести.Ru20:20
News.ru

Минпромторг займётся массовым внедрением алкозамков

News.ru19:54
НТВ

Новые российские автомобили оснастят алкозамками

НТВ19:50
URA.Ru

Найден способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде

URA.Ru19:27
Эхо Москвы

Министерство промышленности и торговли до конца года может разработать концепцию внедрения алкозамков

Эхо Москвы22:08

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии

В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформвчера в 03:57
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Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Молекулярные биологи из Китая, США и Европы сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей очень давно, около 40-70 лет назад.
Вести.Ruвчера в 10:49
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры

Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днемвчера в 09:29

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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