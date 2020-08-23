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Известия
Известия

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») намерен выпустить модификацию «антиковидных» тепловизоров с функцией распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом в воскресенье, 23 августа, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе холдинга.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали «антиковидную» пропускную систему

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Российские ученые изобрели «антиковидную» пропускную систему

Комсомольская правда02:13
Известия

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Известия02:04
РЕН ТВ

«Антиковидную» пропускную систему разработали в России

РЕН ТВ00:33
URA.Ru

Россиян будут автоматически проверять на COVID-19 перед работой

URA.Ru01:08
Газета.Ru

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Газета.Ru00:52
Lenta.ru

В России изобрели «антиковидную» пропускную систему

Lenta.ru01:19
РИА Новости

В России создали «антиковидную» пропускную систему

РИА Новости00:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28
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Forbes оценил российскую экипировку «Ратник»

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета.
Известиявчера в 23:12
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
1,2K

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
5

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъвчера в 06:46
1,9K

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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