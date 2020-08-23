В России разработали «антиковидную» пропускную систему
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Холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») намерен выпустить модификацию «антиковидных» тепловизоров с функцией распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом в воскресенье, 23 августа, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе холдинга.В источнике
С чего всё началось
В России создали «антиковидную» пропускную систему
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
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