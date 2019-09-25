Армия и оружие
РЕН ТВВ России разработали крылатую ракету «Оникс-М» с дальностью 800 км
В России разработали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 километров и повышенной точностью поражения морских и наземных целей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.
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с чего всё началось
НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.ТАССвчера в 21:23
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