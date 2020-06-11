Коронавирус
REGNUMВ России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Общество
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
Общество
В Ростовской области с 12 июня снят ряд ограничений
В видеообращении глава региона рассказал о том, что с 12 июня могут вернуться к работе парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости, а также магазины, торгующие авто- и мототехникой.
Город N (Ростов) вчера в 12:49
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Космос
Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России
Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика 10 июня в 11:04
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
Аргументы и Факты вчера в 20:32
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском вчера в 21:41
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Общество
Стало известно о заражении коронавирусом россиян с антителами
В России появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 21:12
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК вчера в 02:55
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс вчера в 15:39
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне
Все оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.
Газета.Ru 01:18
Футбол
Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории
Soccer.ru вчера в 18:50
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Политика
США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии
Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество
Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха
Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний.
Lenta.ru 01:38
Баскетбол
Источник: Швед получил от «Химок» заманчивое предложение
Стороны продолжают вести переговоры о новом контракте, химчане сделали баскетболисту заманчивое предложение.
Матч ТВ 02:02