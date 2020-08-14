В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».