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РБК
РБК

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».В источнике
С чего всё началось
ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении
 «Ростеха».
РБК07:40
Подробнее о событии
РИА Новости

В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

РИА Новости04:32
РБК

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

РБК07:40
Газета.Ru

В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

Газета.Ru05:55
Известия

В России создали новый компактный пистолет

Известия05:21
RT на русском

В «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз»

RT на русском04:56
ТАСС

В России разработали новый пистолет «Полоз»

ТАСС04:37
Коммерсантъ

Для Росгвардии разработали новый пистолет

Коммерсантъ08:37

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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