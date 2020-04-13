Коронавирус
Российская газетаВ Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — приводит пресс-служба Кремля слова Мурашко.RT на русском11:38
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Росбалт 11 апреля в 11:26
Здоровье
Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции
Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
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РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Общество
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В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
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Кудрин предупредил банки о скором кризисе
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Lenta.ru 07:47
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Звёзды российского театра и кино снялись в новом клипе о самоизоляции
Звёзды российского театра, кино и ТВ приняли участие в проекте актёров «Ленкома» «Заячий стон».
News.ru вчера в 21:40
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Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?
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МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
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Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
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Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал о том, как его семья справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
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Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле
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Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Происшествия
В российском городе подожгли синагогу
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Финансы
Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей
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Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48