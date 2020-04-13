Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать370
с чего всё началось
«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — приводит
 пресс-служба Кремля слова Мурашко.
RT на русском11:38

Подробнее о событии

Глава Минздрава России назвал сроки начала испытаний препарата от коронавируса

Lenta.ru11:26

Российская компания проведёт испытания препарата от коронавируса

RT на русском11:38

Мурашко сообщил, что компания из России разработала препарат от коронавируса

ТАСС11:36

Российская компания разработала препарат от коронавируса

Коммерсантъ12:16

Минздрав заявил, что в России разработали препарат от коронавируса

Московский Комсомолец11:22

В России разработали новый препарат от коронавируса

РИА Новости11:17

Глава минздрава России заявил о новом препарате для лечения COVID-19

REGNUM11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
50
Шоу-бизнес

Друг госпитализированной Булановой рассказал о ее самочувствии

Газета.Ru 11:18
Наука

Доказана эффективность онлайн-обучения

Ученые выяснили, что онлайн-курсы по эффективности не уступают традиционным занятиям.
Rusargument 10 апреля в 16:58
42
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4K
Общество

Кондратьев: беспропускное окно действует только для автомобилистов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кубани сообщил, что объявленные ранее послабления карантинного режима распространяются только на автомобилистов.
Кубань 24 07:54
41
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
35
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
47
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
2,9K
Здоровье

Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии

Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию.
Росбалт 11 апреля в 11:26
2,1K
Здоровье

Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
Москва 24 06:02
1
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
13
Общество

В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом

РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
2
Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости 11:57
59
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
91
Культура

Звёзды российского театра и кино снялись в новом клипе о самоизоляции

Звёзды российского театра, кино и ТВ приняли участие в проекте актёров «Ленкома» «Заячий стон».
News.ru вчера в 21:40
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
410
Экономика

Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?

Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
REGNUM вчера в 21:54
2
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
131
Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Живая Кубань 08:08
369
Шоу-бизнес

Рыбину и Сенчуковой приходится жить на 31 тысячу рублей

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал о том, как его семья справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:20
43
Общество

Екатеринбург занял 15 место по индексу самоизоляции

Екатеринбург занял 15 место среди крупных городов России по индексу самоизоляции, который вычисляет компания «Яндекс».
Политсовет 06:03
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
30
Политика

Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле

Кадыров в своем инстаграме утверждает, что деятельности газеты потворствует ФСБ.
Эхо Москвы 12:00
Происшествия

Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154

Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Происшествия

В российском городе подожгли синагогу

Lenta.ru 04:17
17
Финансы

Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей

Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.
Ведомости 08:31
Общество

Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
443
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное