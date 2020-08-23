Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Газета.Ru00:52
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

РБК02:01
Lenta.ru

В России изобрели «антиковидную» пропускную систему

Lenta.ru01:19
URA.Ru

Россиян будут автоматически проверять на COVID-19 перед работой

URA.Ru01:08
Коммерсантъ

В России создали «антикоронавирусную» пропускную систему

Коммерсантъ02:27
РЕН ТВ

«Антиковидную» пропускную систему разработали в России

РЕН ТВ00:33
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

РИА Новости00:04

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
43

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
1K

В Индии назвали сроки появления собственной вакцины от COVID

Cadu Rolim / Keystone Press Agency Глава министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии Харш Вардхан сообщил, что первая индийская вакцина от COVID может появиться уже к концу 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "ИндиаТВ".
РЕН ТВ03:34

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
15