В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров
В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).В источнике
С чего всё началось
В России разработали «антиковидную» пропускную систему
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
Подробнее о событии