Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В России создали «антикоронавирусную» пропускную систему

Коммерсантъ02:27
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

РБК02:01
Lenta.ru

В России изобрели «антиковидную» пропускную систему

Lenta.ru01:19
URA.Ru

Россиян будут автоматически проверять на COVID-19 перед работой

URA.Ru01:08
Газета.Ru

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Газета.Ru00:52
РЕН ТВ

«Антиковидную» пропускную систему разработали в России

РЕН ТВ00:33
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

РИА Новости00:04

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing
Известия06:54
6

В Сети нашли фото встречи Собчак с мужем Тихановской

В Твиттере обнаружилась фотография, на которой российская телеведущая Ксения Собчак запечатлена с белорусским оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, супругом Светланы Тихановской, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах в Белоруссии и считает себя победителем.
Московский Комсомолец06:29
1