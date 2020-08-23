В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).