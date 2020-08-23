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РБК
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

В России готовят к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") подготовил к выпуску модификацию "антиковидных" тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новости00:04
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Коммерсантъ

В России создали «антикоронавирусную» пропускную систему

Коммерсантъ02:27
РИА Новости

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

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Lenta.ru

В России изобрели «антиковидную» пропускную систему

Lenta.ru01:19
URA.Ru

Россиян будут автоматически проверять на COVID-19 перед работой

URA.Ru01:08
Газета.Ru

В России разработали «антиковидную» пропускную систему

Газета.Ru00:52
РЕН ТВ

«Антиковидную» пропускную систему разработали в России

РЕН ТВ00:33
РБК

В России разработали пропускную систему на основе тепловизоров

РБК02:01

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
РИА Новости06:42

ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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