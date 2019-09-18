Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости". Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось

Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57

В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.
Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15

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В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия

РИА Новостивчера в 22:29

Ракета РФ с недостижимой дальностью действия поставит в тупик США

РЕН ТВ01:04

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Lenta.ruвчера в 17:17

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русскомвчера в 23:30

В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью действия»

Известиявчера в 20:31

Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета

РБК00:37

Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

Взгляд.рувчера в 20:56
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Игры

Подписка Apple Arcade на игры для айфонов запустилась раньше времени

Афиша Daily 16 сентября в 15:38
Шоу-бизнес

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.
ТАСС 01:03
Футбол

Появилось первое селфи Кокорина и Мамаева на свободе

Фотография из машины отчима Александра Кокорина с короткой подписью "Домой" появилась у Аланы Мамаевой в "Инстаграме".
Life.ru вчера в 04:19
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Армия и оружие

Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран

Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Общество

Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Волейбол

Волейболистки сборной России уверенно обыграли Корею на Кубке мира

Sport24.ru 01:26
Гаджеты

Живые фото умных часов Huawei Watch GT 2

Вслед за первой фотографией флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro без защитного чехла в Сеть утекли живые фотографии умных часов Huawei Watch GT 2. Напомним, особенностью Huawei Watch GT 2 является то, что это первые умные часы, которые работают под управлением операционной системы HarmonyOS, а также первые часы, построенные на базе однокристальной системы Kirin A1.
iXBT.com вчера в 01:44
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Гаджеты

Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5

Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.
ITZine.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Шоу-бизнес

Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru вчера в 01:45
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 17:11
Происшествия

В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
Общество

Турчак вступился за получившего 3,5 года колонии актера Устинова

Коммерсантъ 02:59
Происшествия

В МИД РФ вызвали дипломата КНДР

МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в РФ в связи с задержанием северокорейских шхун в российских водах.
Рамблер вчера в 10:07
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Общество

Брэда Питта похвалили на МКС за роль в «К звездам»

Питт попросил Хейга прокомментировать, кто лучше сыграл астронавта — он в «К звездам» или Джордж Клуни в «Гравитации» Альфонсо Куарона.
Культуромания вчера в 02:37
Гаджеты

TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза

Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Гаджеты

Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России

На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
Discover24 02:48
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