В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.

с чего всё началось

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости". Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, Россия может гордиться своей технологической базой.

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

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