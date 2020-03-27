с чего всё началось

Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Общество Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Игры В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2 Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.

Политика Северная Македония вошла в НАТО Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Авто АвтоВАЗ модернизирует производство «АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.

Космос Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.

Общество В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.