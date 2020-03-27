Коронавирус

ТАССТАССВ России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
Читать в источнике
Комментировать18
Вероника Скворцова
Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.
— Вероника Скворцова, российский политикИнтерфакс 14:39
с чего всё началось
"На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом", - сказала она в эфире программы "Время
" на Первом канале в пятницу.
ТАСС14:14

Подробнее о событии

Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса

РБК16:30

В России разработали прототипы вакцин от коронавируса

Lenta.ru15:38

Вакцина против коронавируса появится в РФ не ранее 2021 года

Вести.Ru15:07

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

ТАСС15:03

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против COVID-19

Интерфакс14:39

Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса

Известия14:37

Скворцова назвала срок создания вакцины против коронавируса

Московский Комсомолец14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Общество

Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен

Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.
GSL News 08:26
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке выше 10%

Эксперты считают, что ситуация настолько сложная, что, наверное, уместнее говорить, что ключевую ставку пока не повысили.
НТВ вчера в 05:09
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM 09:19
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру 07:12
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
ТАСС 12:37
Здоровье

В Твери двое пациентов выздоровели после коронавируса

В Твери 27 марта выписали 37-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые выздоровели после коронавируса.
Тверские ведомости 15:05
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Общество

В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 16:03
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru 02:23
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня 25 марта в 07:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова

Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
КМВ Новости 02:49
Космос

Учёные определили эволюцию катаклизмических двойных систем

Исследование, проведённое израильскими учёными и специалистами музея естественной истории США, позволило определить эволюцию катаклизмических двойных систем.
OAnews вчера в 01:00
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ 09:45
Игры

Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС

Игромания.ру 10:32
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 10:58
Авто

Компания Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra

Испанская марка Seat завершает производство и реализацию минивэна Alhambra, соплатформенника Vokswagen Sharan.
Тарантас Ньюс 11:34
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:56
Баскетбол

Клубы Единой лиги ВТБ голосуют по вопросу о продолжении сезона

Клубы Единой лиги ВТБ проводят голосование, продолжать ли текущий сезон, сообщила баскетбольная лига 27 марта в комментарии на своей странице «ВКонтакте».
Красная весна 04:01
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное