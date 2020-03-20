Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.

В России разработали шесть вакцин от коронавируса

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