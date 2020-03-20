Коронавирус
ИзвестияВ России разработали шесть вакцин от коронавируса
Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки
По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Хоккей
Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов
Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
Здоровье
В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой
Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Происшествия
Суд Петрозаводска арестовал Валерия Матвеева
Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для депутата Петросовета Валерия Матвеева, которого обвиняют в получении взятки.
Футбол
Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»
Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети
Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.