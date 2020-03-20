Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России разработали шесть вакцин от коронавируса

Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.
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Испытания вакцины и экономические меры. Главное о коронавирусе за 20 марта

ТАСС12:00

Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса

РБК10:14

Мишустин рассказал о разработанных в России препаратах от коронавируса

Lenta.ru08:30

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Мишустин заявил о шести разработанных в РФ вакцинах от COVID-19

Интерфакс08:33

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

РИА Новости09:15

Мишустин сообщил об испытании 6 вакцин от коронавируса в России

РЕН ТВ08:24
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки

По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
SM News 02:40
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Хоккей

Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов

Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 13:50
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес

Жены певцов из «Веселых ребят» сильно ревновали их к Алле Пугачевой

Музыкант Вячеслав Малежик принял участие в программе «Судьба человека», в студии которой вспомнила об эффекте, произведенном появлением в коллективе «Веселые ребята» певицы Аллы Пугачевой.
Bimru.ru 09:10
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия

Суд Петрозаводска арестовал Валерия Матвеева

Суд Петрозаводска избрал меру пресечения для депутата Петросовета Валерия Матвеева, которого обвиняют в получении взятки.
ИА Республика 10:36
Футбол

Орлов: «Теперь „Зениту“ помогают „Сочи“ и „Спартак“»

Известный российский комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов поделился своим мнением о шансах "сине-бело-голубых" завоевать титул РПЛ.
Sport.ru 13:29
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
РИА Новости вчера в 11:40
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Общество

Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние.
Газета.Ru 10:56
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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