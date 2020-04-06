В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

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