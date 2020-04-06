Коронавирус
РИА НовостиВ России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.
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СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы
Общественная служба новостей12:16
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Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Здоровье
Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников
Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека
В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Выплатить гражданам по 50 тысяч рублей предложила Путину депутат
Обращение к президенту Владимиру Путину записала депутат государственного собрания Алтая от партии КПРФ Мария Дёмина.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Экономика
Число россиян-банкротов выросло на 68%
С января по март текущего года в России обанкротились 22,4 тысячи граждан, пишут «Известия».
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Происшествия
Названа возможная причина пожара в чернобыльской зоне на Украине
Чернобыль, Украина, 5 апреля 2020, 16:02 — REGNUM На Украине продолжается тушение пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Космос
Как открывать звезды, не выходя из дома. Истории астрономов-любителей
В начале января астроном-любитель Масаюки Ивамото обнаружил яркую комету в созвездии Змееносца.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Здоровье
Сыну настоятеля храма под Зеленоградом собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире
Российские медики прошли обучение у американских коллег и уже начали вводить препарат маленьким смайликам, которым удалось собрать необходимую для покупки препарата сумму.
Гаджеты
Представлен игровой ноутбук Origin EON15-X AMD
Компания Origin PC пополнила ассортимент ноутбуков моделью EON15-X AMD, который подойдет можно отнести к сегменту игровых лэптопов.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Здоровье
Лекарство от коронавируса начали производить в Ярославле
Сразу два новых лекарства начала тестировать компания «Р-Фарм», предназначенных для лечения тяжелых форм заболевания коронавирусом.