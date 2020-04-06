Коронавирус
Газета.RuВ России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.
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СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы
Общественная служба новостей12:16
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Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Футбол
Егор Титов: «В ходе карантина может повыситься рождаемость»
Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал в интервью «СЭ», как переносит самоизоляцию.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Происшествия
В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом
Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
Происшествия
Московский школьник нарушил карантин и умер
В Москве умер 17-летний школьник, нарушивший карантин.
Общество
«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Здоровье
Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников
Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
Экономика
Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса
Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Политика
ЕС создаст военную оперативную группу по борьбе с коронавирусом
Евросоюз решил учредить военную оперативную группу по борьбе с пандемией коронавируса.
Общество
В Приморье из-за коронавируса вводится система электронных пропусков
В Приморском крае с 7 апреля вводится система электронных пропусков, сообщили в правительстве региона.
Киберспорт
Virtus.pro обыграла Gambit на ESL One Los Angeles
Общество
RT ответил на обвинения ФБК открытием YouTube-статистики
Телевизионный канал RT сделал открытой статистику просмотров своего канала на YouTube.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Здоровье
В сети появился ролик о буднях врачей Боткинской больницы
Кино
В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции
В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Экономика
Экономисты предупредили о рецессии российской экономики
После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
Происшествия
Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса
Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери.
Общество
Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей
Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
Общество