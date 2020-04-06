Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.
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ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

RT на русском11:38

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Газета.Ru12:03

В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии

ТАСС11:39

В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

РБК12:53

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

РИА Новости11:17

СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы

Общественная служба новостей12:16

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Московский Комсомолец11:56
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:59
Футбол

Егор Титов: «В ходе карантина может повыситься рождаемость»

Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал в интервью «СЭ», как переносит самоизоляцию.
Спорт-Экспресс 13:25
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Ведомости 13:04
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Происшествия

В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
БИЗНЕС Online 09:53
Происшествия

Московский школьник нарушил карантин и умер

В Москве умер 17-летний школьник, нарушивший карантин.
Lenta.ru 14:10
Общество

«Академик Черский» идет в Лас-Пальмас

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Вести.Ru 07:00
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Ведомости 15:25
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Российская газета 10:49
Здоровье

Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников

Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.
ИА Красная Весна 11:31
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 15:09
Финансы

Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта

Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
Общество

Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса

Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 12:13
Политика

ЕС создаст военную оперативную группу по борьбе с коронавирусом

Евросоюз решил учредить военную оперативную группу по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия 13:14
Общество

В Приморье из-за коронавируса вводится система электронных пропусков

В Приморском крае с 7 апреля вводится система электронных пропусков, сообщили в правительстве региона.
Общественное телевидение России 04:16
Киберспорт

Virtus.pro обыграла Gambit на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru 15:07
Общество

RT ответил на обвинения ФБК открытием YouTube-статистики

Телевизионный канал RT сделал открытой статистику просмотров своего канала на YouTube.
Московский Комсомолец 15:16
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Газета.Ru 04:34
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Здоровье

В сети появился ролик о буднях врачей Боткинской больницы

Peterburg2.ru 13:58
Кино

В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса.
КиноПоиск 12:09
Экономика

Экономисты предупредили о рецессии российской экономики

После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
Телеканал 360° вчера в 08:17
Происшествия

Белорус решил засудить Лукашенко за смерть матери из-за коронавируса

Житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери.
News.ru 09:43
Общество

Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей

Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
REGNUM 11:42
Общество

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Политика Сегодня 10:48
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