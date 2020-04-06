В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.

Общество В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Общество «Академик Черский» идет в Лас-Пальмас Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, но сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют сайты по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Происшествия Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Здоровье Система здравоохранения в США дала сбой — доктор Мясников Американская система здравоохранения дала сбой на фоне эпидемии коронавируса в стране, написал российский врач и телеведущий Александр Мясников (Доктор Мясников) 6 апреля, опубликовав пост в своем Тelegram-канале.

Общество Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.

Общество В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).