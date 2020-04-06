Коронавирус
РИА НовостиВ России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.
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СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы
Общественная служба новостей12:16
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Политика
Кадыров: границы республики не закрыты для товаров и лекарств
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования.
Общество
Вильфанд сообщил, в каких регионах ожидаются заморозки
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким регионам стоит готовиться к заморозкам на следующей неделе.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
Общество
В Краснодарском крае малоимущие семьи получат по 5 тыс. рублей
В Краснодарском крае насчитывается свыше 80 тыс. малоимущих семей, из них 25 тыс.— многодетные.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Армия и оружие
«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер
В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен до 20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Технологии
Xbox Series X получит 8 эксклюзивов на старте
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Космос
Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле
Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Общество