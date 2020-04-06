Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Лечение основано на применении "Даларгина", начинаются клинические исследования.
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В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

РБК12:53

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Газета.Ru12:03

СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы

Общественная служба новостей12:16

ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

RT на русском11:38

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

РИА Новости11:17

В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии

ТАСС11:39

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Московский Комсомолец11:56
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга 10:43
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Политика

Кадыров: границы республики не закрыты для товаров и лекарств

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования.
Коммерсантъ 13:51
Общество

Вильфанд сообщил, в каких регионах ожидаются заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким регионам стоит готовиться к заморозкам на следующей неделе.
News.ru вчера в 22:15
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса

По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Live24 02:30
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru 12:56
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

Российская газета 10:32
Общество

В Краснодарском крае малоимущие семьи получат по 5 тыс. рублей

В Краснодарском крае насчитывается свыше 80 тыс. малоимущих семей, из них 25 тыс.— многодетные.
Коммерсантъ 08:13
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Армия и оружие

«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер

В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
Rusvesna.su 13:10
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Evo-rus.com 08:21
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Известия 11:42
Здоровье

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Lenta.ru 12:48
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Технологии

Xbox Series X получит 8 эксклюзивов на старте

iXBT.com 12:39
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Газета.Ru 01:35
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости вчера в 02:26
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
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