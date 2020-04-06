Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости". Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.
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Вероника Скворцова
Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком лёгких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжёлых формах новой коронавирусной инфекции у людей.
— Вероника Скворцова, российский политикRT на русском 11:38

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В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Газета.Ru12:03

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

РИА Новости11:17

В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии

ТАСС11:39

ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

RT на русском11:38

В России разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Известия12:02

СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы

Общественная служба новостей12:16

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Московский Комсомолец11:56
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Технологии

Запуск консоли Xbox Series X может быть отложен

Генеральный директор Xbox Фил Спенсер сказал в новом интервью, что график запуска не изменился и консоль Series X должна появиться в магазинах этой зимой.
МИТ 10:16
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Общество

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
РИА Новости 09:24
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края

Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
АМИТЕЛ 06:10
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Здоровье

Во Владимирской области подтверждено два новых случая коронавируса

Владимир, 6 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Во Владимирской области 6 апреля подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
REGNUM 05:01
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, об этом стало известно от Маргарет Харрис, представителя ВОЗ.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Армия и оружие

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ вчера в 11:28
Общество

Медик назвал ошибки тех, кто защищается перчатками от коронавируса

Английский врач Каран Рангараджан рассказал о частых ошибках тех, кто во время посещения магазинов в период пандемии коронавируса пользуется резиновыми перчатками.
Вечерняя Москва 09:30
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru вчера в 11:30
Здоровье

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Футбол

Кержаков назвал трех лучших футболистов сезона в РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 06:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Gazeta.SPb 04 апреля в 18:16
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В депздраве Москвы назвали обязательные к дезинфекции предметы

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы назвали предметы, которые в первую очередь нуждаются в дезинфекции, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.
Известия 09:19
Кино

«Джоли рождена стать супергероиней»: Сальма Хайек рассказала о комикс-блокбастере «Вечные»

Киноафиша России 09:49
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