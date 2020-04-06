Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 апреля на сайте ФМБА.
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Способ лечения тяжелых форм новой коронавирусной инфекции нашли в России

Ёлдаш15:53

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

Московский Комсомолец11:56

В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии

ТАСС11:39

ФМБА разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии

RT на русском11:38

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

РИА Новости11:17

СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы

Общественная служба новостей12:16

В России создали схему лечения тяжелых форм коронавируса

URA.Ru12:23
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Кино

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Коммерсантъ 12:49
Общество

В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Общество

Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам

Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней.
РБК 21:59
Общество

Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям

В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Сахалин.Инфо 20:56
Общество

За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек

Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Твой Иркутск 09:05
Общество

Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.
REGNUM 21:46
Политика

Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений

Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Наш Север 16:36
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
ТАСС 01:19
Путешествия

Турецкие отельеры ожидают, что первыми к ним приедут россияне

Чорабатыр прогнозирует, что первыми из иностранцев на курорты Турции поедут граждане России. Затем ожидаются туристы из Восточной Европы.
Мой Брянск 11:51
Экономика

Правительство разработало стресс-тесты для экономики

Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
ФедералПресс 12:32
Здоровье

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия 22:34
Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 21:58
Общество

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Lenta.ru 22:30
Общество

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Италии

Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обработали дома престарелых в Ломбардии.
Телеканал Санкт-Петербург 22:20
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Футбол

39-летний Рыжиков заявил о желании поиграть в Европе

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о желании поиграть в Европе.
Нева Спорт 15:22
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru вчера в 03:32
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Политика

Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости 17:33
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,24% до $34,12 за баррель по состоянию на 4:48 мск.
ТАСС 22:03
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru Group объявила о перезапуске одного из старейших мессенджеров — ICQ.
Компания 03:08
Здоровье

Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
АСТВ 20:37
Здоровье

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 17:50
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости 20:19
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
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