Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 апреля на сайте ФМБА.

Кино Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.

Общество В Турции запретили продажу медицинских масок Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.

Общество Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней.

Общество Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.

Экономика Правительство разработало стресс-тесты для экономики Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.

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Политика В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Италии Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обработали дома престарелых в Ломбардии.

Политика Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

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Здоровье Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.