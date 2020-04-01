Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19.

с чего всё началось

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2.

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