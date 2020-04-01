Коронавирус
ИзвестияВ России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2.
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с чего всё началось
Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19.Известиявчера в 17:01
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 19 человек
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В Коммунарку певец попал на прошлой неделе с обширной пневмонией.
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Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
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Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
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Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Происшествия
Состояние инфицированных коронавирусом в Хабаровском крае улучшается
Состояние всех инфицированных коронавирусом жителей Хабаровского края улучшилось, тяжелых случаев заболевания нет, сообщает в среду минздрав региона.
Общество
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Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Космос
Облака скрывают поверхность экзопланет
В течение многих лет астрономы использовали транзитную фотометрию (метод транзита), чтобы обнаружить экзопланеты, отслеживая отдаленные звезды на предмет падения их яркости.
Экономика
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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
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Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Политика
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В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
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В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
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Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
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Общество
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В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Экономика
ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян
С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.