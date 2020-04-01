Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России разработали способ уничтожения коронавируса

Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус

Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19.
Известиявчера в 17:01

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Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус

Российская газетавчера в 23:33

Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус

Известиявчера в 17:01

Российские ученые нашли эффективный способ уничтожения коронавируса

URA.Ruвчера в 21:45

Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 20:36

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ruвчера в 19:12

Российские ученые нашли способ уничтожить COVID-19

Газета.Ruвчера в 17:55

Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

Комсомольская правдавчера в 23:31
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru вчера в 17:20
Происшествия

Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека. На место вызвали спасателей, но их помощь не потребовалась.
АСТВ вчера в 19:19
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости вчера в 11:26
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия

Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области

По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
ЧС-ИНФО вчера в 23:33
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Авто

На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Общество

Из Индии вывезли более тысячи россиян

Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
РИА Новости вчера в 22:00
Наука

Ученые: переливание крови может спасти от коронавируса

В лечении заболевания, вызываемого COVID-19, может помочь переливание сыворотки крови, которая содержит вирусные антитела от переболевших пациентов.
Online47.ru вчера в 23:30
Общество

В МВД Башкирии развеяли слухи о закрытии Уфы на въезд и выезд

31 марта на брифинге Минздрава РБ начальник отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов развеял опасения уфимцев.
Башинформ вчера в 06:02
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Министр здравоохранения Михаил Ратманов уходит в отставку

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост, сообщает "СО Онлайн".
Территория.Самара вчера в 04:51
Энергетика

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° вчера в 16:21
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол

Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП: фото

Защитник «Баварии» Жером Боатенг попал в ДТП.
Sport24.ru вчера в 13:01
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК вчера в 14:51
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru вчера в 01:55
Общество

Сирены оповещают новосибирцев об усилении карантинных мер

Утро 1 апреля для новосибирцев началось со звука сирен.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 23:43
Кино

Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
iReactor вчера в 06:28
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Транспорт

В Петербурге временно закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Экономика

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее, обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.
РБК 28 марта в 20:43
Общество

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 22:46
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe вчера в 03:49
Здоровье

В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса

На территории Октябрьского района ЕАО объявлен карантин из-за трех случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 21:55
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
ТАСС вчера в 23:12
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
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