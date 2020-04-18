Коронавирус
Lenta.ruВ России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
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Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Общество
У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
АиФ Санкт-Петербург 15 апреля в 08:37
Общество
Сергей Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля в Москве.
Агентство Москва 02:42
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Космос
В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем
Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:21
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России
Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
REGNUM 06:35
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующие заполняются быстрее планируемого.
RT на русском 06:33
Технологии
Airbus научился заправлять самолеты в воздухе
Первую в истории полностью автоматическую дозаправку самолета в воздухе произвела компания Airbus.
NewInform 06:28
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
Футбол
Тихонов заявил, что Шюррле не оправдал ожидания в «Спартаке»
RT на русском 08:16
Спорт
Большунов до сих пор не получил призовые за Холменколлен
Российский лыжник Александр Большунов, как и остальные призеры этапа Кубка мира в Холменколлене до сих пор не получил денег.
Нева Спорт 05:51
Кино
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
РИА Новости 08:12
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Общество
В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах.
Моссовет 03:38
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57