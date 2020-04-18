В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

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