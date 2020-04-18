Коронавирус
Lenta.ruВ России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу
В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Гаджеты
Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на SoC от MediaTek
После скандала с MediaTek, которую обвинили в подтасовке данных производительности ее процессоров, тест PCMark принял решение исключить из своей базы данных смартфоны, использующие большинство чипов этой компании.
Faktom 04:15
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру
Чемпионат 16 апреля в 14:18
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку
Inc-news.ru 05:48
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Политика
Рябков оценил перспективы на продление США договора СНВ-3
Москва, 17 апреля 2020, 14:12 — REGNUM Позиция Соединённых Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на сегодняшний день не изменилась.
REGNUM вчера в 07:12
Общество
Коронавирус нашли у постояльца социального центра в Черняховске
Центр переведён на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар (состояние всех оценивается как удовлетворительное), — отметили в штабе.
Новый Калининград.Ru 04:21
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующий заполняется быстрее планируемого.
RT на русском 06:33
Общество
Еще 24 новых случая коронавируса зафиксированы в Ярославской области
У 24 жителя Ярославской области зафиксировали диагноз коронавирусная инфекция. Таким образом, число заболевших в регионе стало больше сотни.
Городские новости (г. Ярославль) 03:42
Финансы
Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна 16 апреля в 17:12
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Экономика
В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей
В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44
Общество
Врач оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, полезно ли посещение бани в борьбе с новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 03:12
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна вчера в 16:06
Гаджеты
Названа дата выхода недорогих плат с поддержкой PCIe Gen 4 для процессоров AMD Ryzen 3000 и Ryzen 4000
В настоящее время подавляющее большинство производителей ПК на базе AMD Ryzen 3000 либо рассматривают возможность перехода на новые, но дорогие платы на чипсете X570, либо используют свои старые платы с сокетом AM4, теряя при этом некоторые возможности, доступные только на новом чипсете.
iXBT.com 05:34
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Общество
Доктор Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, говоря о судьбе инфекции.
ФАН 03:47