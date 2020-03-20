Коронавирус
Портал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус
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с чего всё началось
Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.RT на русском11:10
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Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Общество
WSJ: США могут ввести антироссийские санкции из-за ситуации с нефтью
Американская сторона обсуждает возможность введения новых санкции в отношении России.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце
Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
Происшествия
19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Политика
Путин ответил всем, кто считает его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Авто
Новый Nissan Qashqai станет гибридным
В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Финансы
Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов
Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Энергетика
Федун назвал цены на нефть катастрофическими
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Технологии
Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store
Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса
Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Происшествия
В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар
Пожар возник в четырехэтажном общежитии на севере Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".