Коронавирус

Портал ПоискПортал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 253.
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с чего всё началось
Как отмечается
, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.
RT на русском11:10

Подробнее о событии

ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус

Известия11:20

Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа

Газета.Ru11:16

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

РЕН ТВ10:54

Российские врачи научились выявлять коронавирус «у постели больного»

Московский Комсомолец11:11

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

RT на русском11:10

Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Фонтанка.Ру11:08

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Вести.Ru11:12
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Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru 16:45
Общество

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции из-за ситуации с нефтью

Американская сторона обсуждает возможность введения новых санкции в отношении России.
iReactor вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru 04:14
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Происшествия

19 детей госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

За прошедшие сутки, 18 марта, медики госпитализировали еще 57 человек с подозрением на коронавирус в Боткинскую инфекционную больницу Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 05:45
Политика

Путин ответил всем, кто считает его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Уралинформбюро вчера в 03:31
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Авто

Новый Nissan Qashqai станет гибридным

В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Автоновости дня 03:42
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
ФАН 18:34
Финансы

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Газета.Ru 07:12
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Энергетика

Федун назвал цены на нефть катастрофическими

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью РБК назвал ситуацию на нефтяном рынке катастрофической.
РИА Новости вчера в 12:20
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
РБК 04:00
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM 16:26
Экономика

В мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Lenta.ru 03:57
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Общество

YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса

Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе.
ФАН 06:23
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости 17:43
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

Пожар возник в четырехэтажном общежитии на севере Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:24
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Tvoe-avto.com 02:28
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Игры

GOG бесплатно раздаёт метроидванию Mable The Wood

3DNews 14:30
Общество

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Lenta.ru 18:12
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