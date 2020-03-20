Коронавирус
РЕН ТВВ РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Новые диагностические тесты могут выдавать результат уже спустя 90 минут.
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с чего всё началось
Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.RT на русском11:10
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Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
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