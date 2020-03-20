с чего всё началось

Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Новые диагностические тесты могут выдавать результат уже спустя 90 минут.

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

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