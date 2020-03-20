Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство разработало усовершенствованную тест-систему для диагностики нового коронавируса. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Новые диагностические тесты могут выдавать результат уже спустя 90 минут.
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с чего всё началось
Как отмечается
, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.
RT на русском11:10

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ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус

Известия11:20

Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа

Газета.Ru11:16

Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Фонтанка.Ру11:08

Российские врачи научились выявлять коронавирус «у постели больного»

Московский Комсомолец11:11

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

RT на русском11:10

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Вести.Ru11:12

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

РЕН ТВ10:54
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

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Товарные запасы сахара на начало марта 2020 г. оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года.
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Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

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Механизм появления коронавируса раскрыт

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Цены на нефть начали расти после обвала

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