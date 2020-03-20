с чего всё началось

Российские ученые создали тест-систему, которая сократит это время до 90 минут. Экономия по времени существенная, особенно, если учесть объем необходимых исследований.

В России разработали усовершенствованный тест на коронавирус

Общество Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

Политика Роман Путин решил создать партию Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.

Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.

Общество Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.