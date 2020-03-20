Коронавирус
Портал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус
Российские ученые создали тест-систему, которая сократит это время до 90 минут. Экономия по времени существенная, особенно, если учесть объем необходимых исследований.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.RT на русском11:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Общество
Во Франции за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом
Во Франции за сутки выявили 1617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Общество
Назван один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
Здоровье
В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Общество
Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается
В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Общество
52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки
По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Здоровье
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Происшествия
Полиция задержала в Петербурге участницу одиночного пикета
У станции метро "Чернышевская" в Петербуре задержали активистку, которая устроила одиночный пикет.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.