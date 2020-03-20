Коронавирус

Портал ПоискПортал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус

Российские ученые создали тест-систему, которая сократит это время до 90 минут. Экономия по времени существенная, особенно, если учесть объем необходимых исследований.
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с чего всё началось
Как отмечается
, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.
RT на русском11:10

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В России разработали тесты, выявляющие коронавирус за 90 минут

Взгляд.ру11:22

ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус

Известия11:20

Российские врачи научились выявлять коронавирус «у постели больного»

Московский Комсомолец11:11

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Вести.Ru11:12

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

RT на русском11:10

Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Фонтанка.Ру11:08

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

РЕН ТВ10:54
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Общество

Во Франции за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом

Во Франции за сутки выявили 1617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:52
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Политика

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 13:08
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском 07:32
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги. Она получает всего около 15 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 18 марта в 19:41
Общество

Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
РИА Новости 14:26
Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
Национальная служба новостей 14:10
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Эхо Москвы 04:05
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru 09:56
Общество

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Коммерсантъ 06:14
Общество

52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки

По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
SM News 02:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

Банк России смог сохранить ключевую ставку. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Армия и оружие

В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Rambler News Service вчера в 05:00
Здоровье

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Происшествия

Полиция задержала в Петербурге участницу одиночного пикета

У станции метро "Чернышевская" в Петербуре задержали активистку, которая устроила одиночный пикет.
Neva.Today 15:30
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
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