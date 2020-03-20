с чего всё началось

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 253.

В России разработали усовершенствованный тест на коронавирус

Политика Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах» На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.

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Футбол «Реал» передумал увольнять Зидана Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.