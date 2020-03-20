Коронавирус
Портал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус
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с чего всё началось
Как отмечается, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.RT на русском11:10
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Политика
Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»
На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Финансы
ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Происшествия
На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса
Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
Наука
В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток
Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Здоровье
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Армия и оружие
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Космос
Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»
Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Общество
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе
Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Космос
Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока
Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
Музыка
«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни
Организаторы «Евровидения» потребовали от исполнителей подготовить для конкурса в следующем году новые песни.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Футбол
«Реал» передумал увольнять Зидана
Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Экономика
В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику
Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет справиться с ними.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем
Космос
Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС
Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.