Коронавирус

Портал ПоискПортал ПоискВ России разработали усовершенствованный тест на коронавирус

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 253.
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с чего всё началось
Как отмечается
, тест с укороченной пробоподготовкой позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность.
RT на русском11:10

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ФМБА разработало усовершенствованную тест-систему на коронавирус

Известия11:20

Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа

Газета.Ru11:16

В России разработали усовершенствованные тесты на коронавирус

RT на русском11:10

Российские врачи научились выявлять коронавирус «у постели больного»

Московский Комсомолец11:11

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

Вести.Ru11:12

Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Фонтанка.Ру11:08

В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

РЕН ТВ10:54
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Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Политика

Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»

На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Русская Планета 05:19
Финансы

ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 06:00
Происшествия

На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса

Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
ТАСС вчера в 14:53
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 за последние сутки.
ТАСС 10:18
Наука

В голландской каменоломне нашли останки предка современных кур и уток

Ученые обнаружили останки древнейшего из известных предков современных уток и кур.
Телеканал Санкт-Петербург 19:10
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Здоровье

В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Комсомольская правда 17 марта в 17:27
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Коммерсантъ 18:30
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ 09:21
Космос

Россия может «застолбить» участок успешной посадкой станции «Луна-27»

Успешная посадка станции «Луна-27» может «закрепить» за Россией выгодный район у Южного полюса естественного спутника Земли.
Ридус 17 марта в 21:00
Общество

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
РИА Новости 10:16
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport вчера в 15:40
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Космос

Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока

Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
V-kosmose.com вчера в 09:13
Музыка

«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

Организаторы «Евровидения» потребовали от исполнителей подготовить для конкурса в следующем году новые песни.
Lenta.ru 16:49
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru 09:28
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform 08:12
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Экономика

В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет справиться с ними.
РБК 20:17
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем

RuNews24.ru 13:40
Космос

Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:11
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

Вашингтон и Сеул вновь не договорились по вопросу содержания войск США

Газета.Ru 11:31
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