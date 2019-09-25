Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

В НПО машиностроения разработали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе России. Разработка является обновленной и улучшенной версией стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс".
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Источники: в России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.
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Эксперт: бросковые испытания ракеты «Оникс-М» с дальностью 800 км уже проведены

ТАСС05:37

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News.ruвчера в 21:15

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Известиявчера в 21:06

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Газета.Ruвчера в 20:45

СМИ: В России разработали крылатую ракету «Оникс-М» с дальностью 800 км

Life.ruвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
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