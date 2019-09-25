НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.

с чего всё началось

В НПО машиностроения разработали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе России. Разработка является обновленной и улучшенной версией стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс".

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

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