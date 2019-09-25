Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

В НПО машиностроения разработали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе России. Разработка является обновленной и улучшенной версией стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс".
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Источники: в России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.
ТАССвчера в 21:23

Подробнее о событии

Эксперт: бросковые испытания ракеты «Оникс-М» с дальностью 800 км уже проведены

ТАСС05:37

Новый вариант крылатой ракеты «Оникс» разработан в России

Взгляд.ру00:20

Крылатую ракету с дальностью поражения 800 километров создали в России

News.ruвчера в 21:15

СМИ: В России разработали крылатую ракету «Оникс-М» с дальностью 800 км

Life.ruвчера в 21:59

СМИ узнали о разработке в РФ крылатой ракеты «Оникс-М» с дальностью 800 км

Известиявчера в 21:06

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Газета.Ruвчера в 20:45

В России разработали крылатую ракету «Оникс-М» с дальностью 800 км

РЕН ТВвчера в 20:43
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Происшествия

Судно с моряками из России село на мель в Швеции

Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
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Происшествия

Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян

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Lenta.ru 05:58
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Президент Bellator Скотт Кокер анонсировал турниры организации в России.
Телеканал 360° 04:47
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Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда

Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок.
Вести.Ru 05:10
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Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату

Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
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Политика

Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма

Президент США Дональд Трамп призвал страны мира отказаться от глобализма в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября передает агентство Reuters.
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Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Политика

Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге

Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
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Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Российская газета 05:10
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
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Футбол

Кубок России по футболу: «Ростов» и «Чайка» попробуют пройти дальше

В случае победы в матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Ростов» выйдет на победителя пары «КАМАЗ» — «Спартак».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:01
Игры

Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony

Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera 23 сентября в 07:09
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
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Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Общество

Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия

Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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В Ленинградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

РИА Новости 05:19
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
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Робот Spot от Boston Dynamics покидает пределы лаборатории

С июня этого года американская компания Boston Dynamics говорила о начале серийного производства роботов Spot.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
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Ким Кардашьян показала фото в молодости и была осмеяна

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Верховный суд России оставил спартаковский ромб МФСО «Спартак» Ловчева

Международное физкультурно-спортивное общество (МФСО) «Спартак» сохранило права на серию брендов «Спартак», включая эмблему в виде ромба с буквой «С». Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций.
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Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
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Советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.
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