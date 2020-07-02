Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ФАНФАН

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 создадут в России

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 начнут разрабатывать в России в 2020 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, РПК-16 был создан несколько лет назад.В источнике
С чего всё началось

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости21:19
Подробнее о событии

«Будет новый, другой пулемет»: в России решили переделать РПК-16

Труд04:39

В России приступят к созданию нового ручного пулемета

Профиль02:24

В России создадут новый ручной пулемет

Piter.tv03:04

В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

Российская газета04:23

В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16

News.ru22:07

В России разработают новый ручной пулемет

Мойка7821:45

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

РИА Новости21:19
Реклама

Квартиры в российских городах массово подорожали

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru05:07
5
Реклама
Реклама

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК30 июня в 07:56
5,9K
Реклама

Боевики ВСУ за сутки выпустили свыше 120 боеприпасов в сторону ДНР

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 125 единиц», — говорится в сообщении.
ИА Новороссия02:59
2
Реклама
Реклама

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Команда ученых воспользовалась новым методом поиска аномалий, которые в физике частиц называют «бампами» (англ. bump), на фоне других зафиксированных продуктов столкновения (событий) пучков протонов, разогнанных в Большом адронном коллайдере до энергии 13 тераэлектронвтольт.
Lenta.ru05:52
29

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском04:33
218
Реклама

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ruвчера в 11:32
14

Кремль отказался от «разбора полетов» в регионах с низкой явкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не будет устраивать "разбор полетов" в регионах, которые показали низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец05:53
1
Реклама

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском20:06
76

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК01:19
399
Реклама
Реклама