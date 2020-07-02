Новый ручной пулемет на базе РПК-16 создадут в России
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Новый ручной пулемет на базе РПК-16 начнут разрабатывать в России в 2020 году. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, РПК-16 был создан несколько лет назад.В источнике
С чего всё началось
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости21:19
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