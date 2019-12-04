Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.
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В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета05:12

Минэнерго и «Газпром» разработают проект газопровода через Монголию в Китай

ТАСС03:46

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

РИА Новостивчера в 07:38

В России задумались о газопроводе через Монголию в Китай

REGNUM04:43

«Газпром» и Минэнерго РФ разработают новый проект газопровода через Монголию в КНР

Экономика сегодня04:03

Премьер-министр Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Парламентская газетавчера в 07:56

Минэнерго и «Газпром» проработают проект газопровода в Китай через Монголию

Коммерсантъ04:45
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В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции

Снаружи и в обваловании вспыхнул неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время работ по его очистке, которой занимались сотрудники компании «Транснефть».
Коммерсантъ 06:20
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Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ

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РИА Новости 07:42
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
РБК 06:24
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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура 02 декабря в 12:21
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
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Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
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Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Экономика

РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Технологии

Роскачество назвало лучшие приложения для вызова такси

Роскачество проверило 40 самых популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте интернет-магазинов App Store и Google Play.
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ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

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Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Политика

Зеленский намерен обсудить вопрос контроля границы с РФ в Донбассе

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте».
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Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

ToDay News Ufa вчера в 13:44
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Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
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