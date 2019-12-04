Политика
Российская газетаВ России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.
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«Газпром» и Минэнерго РФ разработают новый проект газопровода через Монголию в КНР
Экономика сегодня04:03
Премьер-министр Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Парламентская газетавчера в 07:56
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Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Энергетика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Политика
КНДР предупредила США о подготовке для них «подарка к Рождеству»
"От Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество (от Северной Кореи - ИФ) они захотят получить", - добавил дипломат.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России
Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине
Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Политика
Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию
Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире
Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Общество
Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах
Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Политика
Бразилия начала переговоры с США по пошлинам на сталь
Ранее Трамп объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь.
Биатлон
Логинов начнёт индивидуальную гонку после младшего Бё и Фуркада
Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 20 км. Она пройдёт 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Гаджеты
Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro
В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.