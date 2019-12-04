Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

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