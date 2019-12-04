Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.
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В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета05:12

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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

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Премьер-министр Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Парламентская газетавчера в 07:56

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Коммерсантъ04:45
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Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
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Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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