Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.
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«Газпром» и Минэнерго РФ разработают новый проект газопровода через Монголию в КНР

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РИА Новостивчера в 07:38
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