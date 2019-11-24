Армия и оружие
Страна Советов on-lineВ России разработают тактику применения роботов в уличных боях
К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Тактику применения роботов в уличных боях сформируют в России к началу 2020 года, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:19
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«РИА Новости»: в России разработают тактику применения роботов в уличных боях
Коммерсантъвчера в 20:20
СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях
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