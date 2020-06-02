Коронавирус

МедиаПотокМедиаПотокВ России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.
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Советский и российский учёный-иммунохимик, академик РАМН, академик РАН, академик-секретарь отделения медико-биологических наук РАМН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, член президиума РАН, вице-президент РАН. Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета.
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