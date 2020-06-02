Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.

В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта

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