Коронавирус
МедиаПотокВ России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.
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Петербургские ученые создают вакцину от COVID-19, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта
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Вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать как кисломолочный продукт, создают в Петербурге
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