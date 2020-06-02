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РИА НовостиРИА НовостиВ России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин.
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