Коронавирус
REGNUMВ России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось
Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.РИА Новостивчера в 20:07
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Вице-премьер рассказал о круглосуточном завозе товаров в торговые сети
Московский Комсомолецвчера в 20:52
В РФ разрешили круглосуточно поставлять продукты в магазины во избежание дефицита
Газета.Ruвчера в 20:30
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