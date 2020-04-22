Общество
RT на русскомКабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
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Экономика
Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала до $11,59 за баррель
Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам).
Вести.Ru 05:57
Технологии
Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли
Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку со ставкой 6,4%
Москва, 22 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Сбербанк приступил к приёму заявок на ипотеку с государственной поддержкой в виде льготной ставки в 6,4% годовых.
REGNUM 03:47
Гаджеты
Noctua назвала условия совместимости своих систем охлаждения с LGA 1200
Крепление Noctua NM-i115x Прежде всего, часть достаточно современных систем охлаждения процессоров изначально совместима с LGA 115x, что гарантирует совместимость и с LGA 1200.
3DNews 05:10
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Транспорт
Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах
В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Здоровье
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Здоровье
В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом
На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 20 апреля в 05:55
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Экономика
АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания.
RuNews24.ru 20 апреля в 03:35
Общество
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19