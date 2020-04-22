Россияне могут без поверки пользоваться всеми бытовыми приборами учета, установленными в их квартирах и домах, вплоть до 1 января 2021 года. Это касается в том числе счетчиков с истекшим сроком поверки, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Поверку счетчиков в квартирах россиян отложили до 2021 года

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