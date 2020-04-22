Общество

Lenta.ruLenta.ruПоверку счетчиков в квартирах россиян отложили до 2021 года

Россияне могут без поверки пользоваться всеми бытовыми приборами учета, установленными в их квартирах и домах, вплоть до 1 января 2021 года. Это касается в том числе счетчиков с истекшим сроком поверки, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Россиянам разрешили пользоваться просроченными бытовыми счетчиками

Вести.Ru02:43

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

РИА Новости02:57

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Российская газета02:43

В «Опоре России» прокомментировали разрешение не проводить поверку счётчиков до 2021 года

RT на русском08:28

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

РБК02:25

Физлица могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года

Росстандарт01:57

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

ТАСС01:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
2,3K
Политика

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
211
Кино

«Россия 1» представила первый тизер сериала «Грозный»

Вести.Ru 08:14
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
6,9K
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
274
Здоровье

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
9
Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза 04:51
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
39
Шоу-бизнес

Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома

Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома Певица опробовала новый формат работы в кадре.
Экспресс газета 08:12
Гаджеты

ПК-корпус Sharkoon TG5 Pro RGB вмещает видеокарты длиной до 400 мм

В ассортименте компании Sharkoon появился компьютерный корпус TG5 Pro RGB, призванный стать основой для игровой настольной системы с лаконичным, но в то же время эффектным обликом.
3DNews 07:15
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
49
Политика

Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом

Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
2
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
324
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
85
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди

Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
63
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
8
Политика

Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд

Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
2
Происшествия

В курганском городе найдено тело замначальника отдела полиции

Шадринск, Курганская область, 22 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
REGNUM 06:58
13
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Здоровье

В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава

Московский Комсомолец 01:03
19
Происшествия

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-гендиректору НПО им. Лавочкина

Москва, 22 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей.
REGNUM 08:02
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
84
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
169
Происшествия

В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края.
РИА Новости 04:34
4
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
211
Шоу-бизнес

Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию

Uznayvse.ru 07:47
269
Шоу-бизнес

Появилось официальное подтверждение диагноза Анастасии Заворотнюк

На днях, одно из изданий, разместило на своем сайте документ, в котором описывается диагноз актрисы.
Bimru.ru 02:11
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
967
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
690
Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное