Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

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