Общество
РБКВ России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
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Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Экономика
Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею
Российская газета 08:00
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 20 апреля в 07:59
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Происшествия
В Калининграде нейрохирурга ДОБ будут судить после смерти школьницы в психбольнице
Как установили эксперты, смерть девочки наступила из-за ненадлежащего оказания помощи врачом-нейрохирургом.
Новый Калининград.Ru 10:13
Экономика
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Общество
В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей
Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки.
ForPost 11:00
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы СКР
Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 09:36
Наука
Повышение уровней углекислого газа может ухудшить когнитивные функции
Исследователи из Колорадского и Пенсивальнского университетов разработали математическую модель для определения повышения уровней углекислого газа на открытом воздухе и в закрытых помещениях.
ToDay News Ufa 10:59
Политика
Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов на Украине
Число правоохранительных органов на Украине должно быть сокращено, так как в стране образовался "правоохранительный хаос".
ПолитРоссия 11:20
Кино
Анна Кошмал рассказала, что седьмой сезон «Сватов» станет финальным
В седьмом сезоне поклонников сериала ждет увлекательная сюжетная линия, но история скоро закончится.
Киноафиша России 07:25
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Армия и оружие
Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»
НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
Взгляд.ру вчера в 06:53
Здоровье
Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин
Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
Здоровье
На Кубани по решению суда принудительно госпитализированы 10 человек
10 человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке.
Югополис 05:59
Здоровье
Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области
В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
Екатеринбург в эфире 07:22
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
РБК вчера в 14:22
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
CarsWeek.ru 11:27