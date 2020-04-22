Общество

РБКРБКВ России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
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В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

РБК02:25

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

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Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Российская газета02:43

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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Исследователи из Колорадского и Пенсивальнского университетов разработали математическую модель для определения повышения уровней углекислого газа на открытом воздухе и в закрытых помещениях.
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Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов на Украине

Число правоохранительных органов на Украине должно быть сокращено, так как в стране образовался "правоохранительный хаос".
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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

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Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»

НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
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На Кубани по решению суда принудительно госпитализированы 10 человек

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Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области

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Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
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