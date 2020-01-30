Общество
RT на русскомВ России разрешили охотиться с луком и арбалетом
В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить417
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Общество
Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем
Пять регионов на Дальнем Востоке, которые имеют с Китаем общие границы, закроют их до 1 марта.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Единоборства
СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Космос
ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Политика
Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века»
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Политика
Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Происшествия
В Якутии на трассе перевернулся автобус с вахтовиками
В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.
Происшествия
Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения
Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Политика
Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Здоровье
Роженицам перинатального центра в Ачинске родственники тайком приносят сигареты
Роженицам перинатального центра в Ачинске родственники тайком приносят сигареты.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald's в России, с предложением Биг Мака по цене, как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января на первом предприятии быстрого обслуживания McDonald's (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - говорится в сообщении.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.