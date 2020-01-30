Общество

RT на русскомRT на русскомВ России разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Коммерсантъ01:17

В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты

РБКвчера в 21:39

Лучникам разрешили пойти на охоту

Парламентская газетавчера в 17:12

Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами

Lenta.ruвчера в 18:16

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ruвчера в 16:53

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

РЕН ТВвчера в 16:45

В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

РИА Новостивчера в 19:13
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Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
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В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.
Российская газета вчера в 21:10
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Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения

Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
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Роженицам перинатального центра в Ачинске родственники тайком приносят сигареты

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
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