В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

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