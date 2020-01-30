Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом. Для этого нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Оружие нужно поставить на учет в Росгвардии.
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