Общество
КоммерсантъВ России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом. Для этого нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Оружие нужно поставить на учет в Росгвардии.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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