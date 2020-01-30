Общество
КоммерсантъВ России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом. Для этого нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Оружие нужно поставить на учет в Росгвардии.
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Происшествия
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожающей взрывом пассажирки
В аэропорту Домодедово самолет компании S7 буксируют на стоянку с людьми на борту, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Религия
В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина
«Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Политика
Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Израильтянка Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков, освобождена из подмосковной колонии, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.
Общество
Американскому астронавту выделили место на «Союзе»
Полет на МКС состоится осенью 2020 года. Американскому астронавту выделили место на «Союзе» для полета на МКС осенью 2020.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Происшествия
В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. В отношении полицейского назначена служебная проверка.
Технологии
В Windows 10X могут появиться динамические обои
В этом году ожидается релиз первой версии Windows 10X — новой операционной системы для ноутбуков и планшетов с двумя экранами.
Общество
Атака века: как был потоплен «Вильгельм Густлофф»
Общество
В Белоруссии нашлись пропавшие директора сахарных заводов
Руководителей всех сахарных заводов Белоруссии задержали по подозрению в мошенничестве при поставках в Россию, известил в эфире телеканала "Беларусь 4. Гродно" генеральный прокурор страны Александр Конюк.
Экономика
Земля под ИЖС в Татарстане подешевела на 3%
В целом по России стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство снизилась на 7% до 40 тыс. рублей за сотку, земли сельхозназначения — на 4% до 29 тыс. рублей за сотку, земли промназначения — на 3% до 80 тыс. рублей за сотку.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Наука
Установлено, кто имеет повышенный риск рака щитовидной железы
Ученые в рамках исследования выяснили, какие категории граждан находятся в группе повышенного риска рака щитовидной железы.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество