Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса. Как пишут «Известия», в России этот препарат еще не зарегистрирован. Однако в Минздраве считают, что никаких препятствий для его использования нет.

В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

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