Коронавирус
BFM.ruВ России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса. Как пишут «Известия», в России этот препарат еще не зарегистрирован. Однако в Минздраве считают, что никаких препятствий для его использования нет.
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Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса не существует.Коммерсантъ11:17
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В случае введения в Петербурге пропускного режима в целях борьбы с распространением коронавируса на городских дорогах могут появиться десятки контрольно-пропускных пунктов.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
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Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
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RT на русском 05:22
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
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Общество
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Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Музыка
18 апреля пройдет онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие
В эфире появятся не только известные исполнители, но и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19.Что еще известно:Участники концерта будут просить людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования борьбы с коронавирусом.
Snob.ru 07:39
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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки McLaren
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Авторы «Ковбоя Бибопа» от Netflix уже планируют второй сезон
Авторов проекта консультирует режиссёр оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ. Главную роль исполняет Джон Чо (" Поиск").
Игромания.ру вчера в 12:37
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Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Здоровье
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Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
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Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
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В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
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Российская газета 11:13
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В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
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«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
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Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
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18 апреля 1922 года свой первый матч провела футбольная команда МКС (Московский кружок спорта), которая считается прародителем "Спартака", и за которую выступали основатели "красно-белого" клуба и общества "Спартак" братья Старостины.
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