Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса. Как пишут «Известия», в России этот препарат еще не зарегистрирован. Однако в Минздраве считают, что никаких препятствий для его использования нет.
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с чего всё началось
Минздрав России считает
, что препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса не существует.
Коммерсантъ11:17

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Минздрав РФ: Нет никаких препятствий для использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса

Агентство Москва10:21

Минздрав оценил безопасность китайского препарата для лечения COVID-19

РБК11:05

Минздрав одобрил использование китайского антималярийного препарата для лечения коронавирусной инфекции

Эхо Москвы10:30

В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19

РИА Новости10:24

Минздрав одобрил применение китайского препарата гидроксихлорохин при коронавирусе

Коммерсантъ11:17

Минздрав одобрил использование «Гидроксихлорохина» в лечении COVID-19

Известия10:02

Минздрав одобрил применение китайского препарата гидроксихлорохин при коронавирусе

ТАСС09:58
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
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ТАСС 09:24
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

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Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:25
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Происшествия

В Кировской области избили водителя и врача «скорой»

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Российская газета 12:45
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
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В США разобрали российский танк Т-90М и вынесли свой вердикт

В США оценили новейший модернизированный российский танк Т-90М "Прорыв" с системой управления огнем "Калина" и пушкой, как "Арматы".
Утро.ru 16 апреля в 11:32
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Политика

Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год

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ТАСС 11:01
Общество

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РИА Новости вчера в 19:28
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Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
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Единоборства

Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»

Газета.Ru 06:59
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Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

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RT на русском 06:03
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Здоровье

Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
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Общество

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Политика

Жириновский потребовал арестов коммунистов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
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Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов

Ревизор.ру 00:34
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Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
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Футбол

Тедеско: «Спартак» - большой клуб с богатой историей, его не остановить

18 апреля 1922 года свой первый матч провела футбольная команда МКС (Московский кружок спорта), которая считается прародителем "Спартака", и за которую выступали основатели "красно-белого" клуба и общества "Спартак" братья Старостины.
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