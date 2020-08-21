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Ведомости

В России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ

В России разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ), такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
Как информирует
 пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
RT на русском03:26
Подробнее о событии
Российская газета

Автоэксперт рассказал о преимуществах регистрации машин через МФЦ

Российская газета10:09
ТАСС

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

ТАСС03:12
Телеканал 360°

«Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

Телеканал 360°06:11
Коммерсантъ

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

Коммерсантъ03:43
RT на русском

В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

RT на русском03:26
РИА Новости

Мишустин разрешил регистрировать автомобили в МФЦ

РИА Новости03:15
Парламентская газета

Эксперт рассказал о сложностях при регистрации автомобилей в МФЦ

Парламентская газета08:09

Городская больница Стерлитамака начала собирать данные о распространении COVID-19 во время массовых протестов на Куштау

Дополнительно в приказе указывается, что анамнез всех прибывающих пациентов в приемные покои городской больницы № 2 также должен содержать ответ на вопрос, участвовал ли человек в акциях протеста.
Эхо Москвы в Уфе03:09

РПЦ отреагировала на превращение монастыря Хора в мечеть в Турции

Власти Турции не выполняют своих обещаний по поводу сохранения свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, они показывают «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям».
Телеканал 360°07:39
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Новейший ракетный комплекс «Гермес» представят на форуме «Армия-2020»

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