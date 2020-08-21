Городская больница Стерлитамака начала собирать данные о распространении COVID-19 во время массовых протестов на Куштау

Дополнительно в приказе указывается, что анамнез всех прибывающих пациентов в приемные покои городской больницы № 2 также должен содержать ответ на вопрос, участвовал ли человек в акциях протеста.