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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

По оценкам экспертов ПФР, соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой составило 29,6%, снизившись с 30,8%. Стоит отметить что доходы ПФР в 2019 году выросли на 511 млрд. рублей. По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2019 году составил 110 трлн. рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ruвчера в 18:32
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ruвчера в 03:39
Ведомости

Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Ведомостивчера в 03:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАНвчера в 20:11
Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правдавчера в 09:00
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВвчера в 17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАССвчера в 17:05

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Коммерсантъвчера в 04:24
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Ведомости03:36
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На российских реках и морях протестируют беспилотные суда

Основная цель проекта — чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить свое торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности, пояснил гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский.
РБК01:00

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ru20 сентября в 06:46
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Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
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ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Российский спутник «Метеор-Э» сгорел в атмосфере над Атлантикой

Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник утром сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Интерфакс04:03
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Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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РФ решила увеличить транзит газа через Украину — «Нафтогаз»

Киев, 22 сентября 2020, 04:35 — REGNUM Дополнительные мощности для перекачки газа через Украину в октябре 2020 года заказала российская компания «Газпром», 21 сентября сообщает пресс-служба украинской компании «Нафтогаз».
REGNUM21:35
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