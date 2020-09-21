Интересная Россия 28

По оценкам экспертов ПФР, соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой составило 29,6%, снизившись с 30,8%. Стоит отметить что доходы ПФР в 2019 году выросли на 511 млрд. рублей. По данным Минэкономразвития, ВВП России в 2019 году составил 110 трлн. рублей.